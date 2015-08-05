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النيابة تحيل "جزرة" المتهم بتأسيس "وايت نايتس" لمستشفى الأمراض العقلية

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النيابة تحيل "جزرة" المتهم بتأسيس "وايت نايتس" لمستشفى الأمراض العقلية النيابة تحيل "جزرة" المتهم بتأسيس "وايت نايتس" لمستشفى الأمراض العقلية
أمرت الجهات المختصة بإحالة حسن محيى الشهير بـ"جزرة" المتهم الثالث فى قضية تأسيس رابطة "وايت نايتس" المتهم فيها "سيد مشاغب" إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لإخضاعه للملاحظة النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، تمهيدًا لإنهاء التحقيقات بالقضية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم، ارتكاب جرائم تأسيس رابطة "وايت نايتس" على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة، وحيازة مفرقعات لاستخدامها فى جرائم عنف.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على سيد مشاغب وأيمن عبد الحميد وحسن محيى فى 16 مارس من الشهر الماضى، لاتهامهم بتأسيس رابطة وايت نايتس.

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مصر 365