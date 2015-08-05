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رئيس الوزراء: الانتهاء من محطة مياه التجمع الخامس بنهاية العالم الجارى

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رئيس الوزراء: الانتهاء من محطة مياه التجمع الخامس بنهاية العالم الجارى رئيس الوزراء: الانتهاء من محطة مياه التجمع الخامس بنهاية العالم الجارى
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه ناقش أزمة انقطاع المياه المتكررة عن بعض المناطق مع المحافظين، لافتا إلى أن هناك مشروعات تسرع فى تنفيذها من أجل القضاء على هذه الأزمة، لاسيما أننا فى أعلى درجة من درجات استهلاك المياه فى فصل الصيف.

وأضاف "محلب"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع أحمد موسى، أن هناك مشروعا تحت التنفيذ فى منطقة التجمع الخامس لإنشاء محطة مياه ومنتظر إنهائها نهاية العالم الجارى لتغطية مساحة كبرى من القاهرة الجديدة وشرق القاهرة، وهناك أيضا مشروعات جديدة سيتم تنفيها لحل أزمة انقطاع المياه عن مناطق فيصل بالجيزة.

وعن مشكلة القمامة فى الشارع، أشار المهندس إبراهيم محلب، إلى أن هذه المنظومة يجب أن تستكمل ولذلك كان المحور الأساسى خلال الاجتماع عن الشأن المتعلق بالنظافة مع وزير العشوائيات والتطوير الحضارى عن القضاء على عملية القمامة من الشوارع، مؤكدا أن عملية الجمع بواسطة شركات لا تؤتى بثمارها، لافتا أن هناك عملية تغيير فى المحافظات، مضيفاً: "المحافظين فى طريقهم لتغيير منظومة الجمع من الشارع إلى الجمع المنزلى".

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصرى، أن مشاركة أكثر من 100 دولة لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة 6 أغسطس الجارى، هى رسالة من هذه الدول الى شعب وقائدها اننا نسير على الطريق الصحيح، لاسيما ان القناة الجديدة هدية للعالم تمت فى وقت قياسى.

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مصر 365

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