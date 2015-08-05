رئيس الوزراء: افتتاح القناة الجديدة "يوم فرح" ولن يبنى مصر غير أبنائها

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن يوم افتتاح قناة السويس الجديدة "فرح للمصريين"، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تأمين المواطنين ومشاركتهم أفراحهم، مضيفا:"ده يوم فرح ومن حق المواطن الخروج والتعبير عن فرحته..الأمان فى مصر بيتقدم يوم بعد يوم والمواطنين يشعرون بذلك".

وأعرب "محلب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الصحافة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "النهار اليوم"، عن سعادته بافتتاح القناة غدا الخميس، قائلا: "مبروك لشعب مصر وكلنا هنبنى البلد بالعراق.. ومحدش هيبنى مصر غير المصريين".

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