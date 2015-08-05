رئيس الوزراء: افتتاح القناة الجديدة "يوم فرح" ولن يبنى مصر غير أبنائها

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن يوم افتتاح قناة السويس الجديدة "فرح للمصريين"، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تأمين المواطنين ومشاركتهم أفراحهم، مضيفا:"ده يوم فرح ومن حق المواطن الخروج والتعبير عن فرحته..الأمان فى مصر بيتقدم يوم بعد يوم والمواطنين يشعرون بذلك".إعلان - Ads إعلان - Ads
>- محلب: مصر تدخل مرحلة "الجذب الاستثمارى" ونبحث مع الإمارات مزيدا من الفرص
>
وأعرب "محلب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الصحافة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "النهار اليوم"، عن سعادته بافتتاح القناة غدا الخميس، قائلا: "مبروك لشعب مصر وكلنا هنبنى البلد بالعراق.. ومحدش هيبنى مصر غير المصريين".
>- محلب: مصر تدخل مرحلة "الجذب الاستثمارى" ونبحث مع الإمارات مزيدا من الفرص
>
رئيس الوزراء لـ"النهار اليوم": 100 دولة تشارك بافتتاح قناة السويس الجديدة
محلب لـ"على مسئوليتى": مشروعات عملاقة تدخل حيز التنفيذ بعد 6 أغسطس