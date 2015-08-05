مقتل 17 من عناصر داعش بقصف لطائرات التحالف فى سنجار

اعلن مصدر فى قوات البيشمركة الكردية اليوم الثلاثاء عن مقتل 17 من عناصر تنظيم داعش بقصف لطائرات التحالف الدولى فى سنجار (520 كيلومترا شمال بغداد).

وقال قاسم سمير القيادى فى قوات البيشمركة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن "طائرات التحالف الدولى شنت مساء اليوم غارات على عدة مواقع لمسلحى تنظيم داعش داخل وخارج مدينة شنكال ما اسفر عن مقتل 17 من عناصره".

وأضاف "بلغ عدد الغارات ثمانية غارات متواصلة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المواقع المستهدفة".

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