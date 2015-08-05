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وزير الخارجية السورى وليد المعلم يصل طهران

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وزير الخارجية السورى وليد المعلم يصل طهران وزير الخارجية السورى وليد المعلم يصل طهران
وصل وزير الخارجية السورى وليد المعلم الثلاثاء الى طهران لإجراء محادثات مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف تتناول خصوصا الوضع فى الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقالت الوكالة أن المعلم سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين "العلاقات الثنائية والوضع الإقليمى والدولى"، وتتزامن زيارة المعلم مع وجود نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوغدانوف، وهو أيضا الممثل الخاص للرئيس الروسى فى الشرق الأوسط، فى العاصمة الإيرانية حيث اجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الإيرانى حسين امير عبداللهيان تناولت "الوضع فى سوريا والمنطقة".

وإيران وروسيا هما الحليفان الرئيسيان لنظام الرئيس بشار الأسد، وذكرت وسائل الاعلام الإيرانية أن هذا النزاع الذى اسفر عن أكثر من 230 الف قتيل سيكون فى صلب اجتماع ثلاثى ايرانى روسى سورى سيعقد فى طهران.
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