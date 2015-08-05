أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة الليبية: مدينة سرت محتلة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى

Google+ Print
الحكومة الليبية: مدينة سرت محتلة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى الحكومة الليبية: مدينة سرت محتلة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى
قال المتحدث الرسمى باسم الليبية المؤقتة، حاتم العريبى، الثلاثاء، "إنّ مدينة سرت محتلة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى".

وأضاف العريبى ، فى تصريحات صحفية له اليوم أن المدينة تعانى من أوضاع إنسانية سيئة جدا لصعوبة إيصال المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، موضحا أنّ التنظيم ظهر مع تقدّم قوّات "فجر ليبيا" باتجاه منطقة الهلال النفطى.

وأكّد أن أهالى مدينة سرت رافضين وجود التنظيم الإرهابى على أراضيهم، ولن يرضوا بوجود هذا التنظيم، لكن عدم امتلاكهم القدرات حال دون مواجهة ومحاربة التنظيم الإرهابى الذى توحش وسيطر على مدينة سرت.

وأكد أن الجيش الليبى والقوات المعاونة تحارب ميلشيات ومجموعات تتسلح منذ أربع سنوات وتستقطب مئات المقاتلين، موضحا أنّ الجيش يمتلك معدات عسكرية بسيطة مقابل أسلحة حديثة فى أيدى الميلشيات.
>وأوضح أن الجيش الليبى مكبل من قبل الأمم المتحدة بسبب قرار حظر تسليح الجيش، موضحا أنّ الأوضاع الإنسانيّة بدأت تتحسن شيئا فشيئا فى مدينة بنغازى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"