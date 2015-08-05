الحكومة الليبية: مدينة سرت محتلة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى

قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الليبية المؤقتة، حاتم العريبى، الثلاثاء، "إنّ مدينة سرت محتلة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى".

وأضاف العريبى ، فى تصريحات صحفية له اليوم أن المدينة تعانى من أوضاع إنسانية سيئة جدا لصعوبة إيصال المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، موضحا أنّ التنظيم ظهر مع تقدّم قوّات "فجر ليبيا" باتجاه منطقة الهلال النفطى.

وأكّد أن أهالى مدينة سرت رافضين وجود التنظيم الإرهابى على أراضيهم، ولن يرضوا بوجود هذا التنظيم، لكن عدم امتلاكهم القدرات حال دون مواجهة ومحاربة التنظيم الإرهابى الذى توحش وسيطر على مدينة سرت.

وأكد أن الجيش الليبى والقوات المعاونة تحارب ميلشيات ومجموعات تتسلح منذ أربع سنوات وتستقطب مئات المقاتلين، موضحا أنّ الجيش يمتلك معدات عسكرية بسيطة مقابل أسلحة حديثة فى أيدى الميلشيات.

>وأوضح أن الجيش الليبى مكبل من قبل الأمم المتحدة بسبب قرار حظر تسليح الجيش، موضحا أنّ الأوضاع الإنسانيّة بدأت تتحسن شيئا فشيئا فى مدينة بنغازى.

>