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باسم مرسي: لا أحب شخصية ميسي.. وبيكام شهرته سببها اهتمامه بشكله

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باسم مرسي: لا أحب شخصية ميسي.. وبيكام شهرته سببها اهتمامه بشكله باسم مرسي: لا أحب شخصية ميسي.. وبيكام شهرته سببها اهتمامه بشكله

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض يرفض عودة محمود عبد الزازق "شيكابالا" للفرسان.

وصرح منصور عبر قناة TEN "فيريرا نعم لا يرغب في ضم شيكابالا للزمالك. هذا حقيقي".

واستدرك "لكني قلت له إني أحل مشكلة لابن من أولادي. بعدها يذهب إلى الاتحاد السكندري أو غيره".

شيكابالا انتقل مع سبورتنج لشبونة البرتغالي لكنه لم يلعب مع الفريق الأول.

ترك شيكابالا فريقه وعاد لمصر من دون إذن النادي البرتغالي، ما يضع العديد من العراقيل في مفاوضاته مع أي ناد أخر.

وأوضح منصور "نحاول إقناع سبورتنج لشبونة بترك اللاعب. وبعدها سنرى ما سيحدث".

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