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احذر.. كثرة السفر لمسافات طويلة يضر جدًا بصحتك

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احذر.. كثرة السفر لمسافات طويلة يضر جدًا بصحتك احذر.. كثرة السفر لمسافات طويلة يضر جدًا بصحتك
حذرت العديد من الأبحاث الطبية من السفر الطويل وأضراره الصحية على جسم الإنسان، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة سرى البريطانية، وجامعة لوند السويدية أن السفر المتكرر وقطع مسافات طويلة إلى الأماكن البعيدة حول العالم قد يتسبب فى أضرار خطيرة على صحة الإنسان ويسبب له أضرار صحية ملحوظة.

وأشارت الدراسة إلى أن من أبرز الأضرار التى قد تنجم على المدى البعيد جراء السفر المتكرر تشمل: الشعور بالإعياء والإجهاد الشديد، والتعرض للضغوط النفسية المزمنة والإصابة بجلطات الساق أو تجلطات الأوردة العميقة والتعرض للإشعاع والشعور بالوحدة، نظرًا لضعف الروابط بين العائلة والأصدقاء.

وكما قد يتعرض الأشخاص الذين يفرطون فى القيام بالسفر والرحلات إلى الأماكن البعيدة باضطراب الرحلات الجوية "Jet Lag" وهو عبارة عن خلل يحدث فى الساعة البيولوجية للجسم بسبب الرحلات الجوية الطويلة، ويتسبب فى حدوث اضطرابات مؤقتة فى النوم بسبب اختلاف التوقيت بين الدول التى يتم السفر إليها.

وأضافت الدراسة أن السفر بالطيران إلى الأماكن البعيدة عبر الرحلات الجوية الفاخرة، والتى تتوفر خلالها كل عوامjavascript:FormatText('4')ل الرفاهية وسبل الراحة قد يتسبب أيضا فى الأضرار ذاتها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Environment and Planning" فى مطلع شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365