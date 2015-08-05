حاسس بوجع فى دماغك.. اعمل رنين على المخ عشان ميحصلكش جلطة

زادت فى الفترة الأخيرة إصابات الكبار والصغار بجلطات المخ، وحول هذا، أكد الدكتور غريب فاوى أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب سوهاج وعضو الأكاديمية الأمريكية للأعصاب، أن الإصابة بجلطات فى المخ يترك أثرا فى الجسم.

وتابع أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب أن الآثار المترتبة على جلطة المخ تحدث حسب نسبة التجلط، ويرجع إلى أن المخ له وظائف كثيرة شبيهة بالخريطة المرسومة، ويحدث هذا التأثير حسب مكان حدوث الجلطة مثال حدوثها فى مركز الإبصار فيصاب الشخص بالعمى.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب، أنه فى حال وجود شكوى بالمخ يجب إجراء أشعة مقطعية ورنين مغناطيسى كحل مبدئى، وعند التأكد من الإصابة بجلطة تجرى العديد من الفحوصات لمعرفة أسبابها.