نائب خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمشايخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموعاً من المواطنين

استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام أمس أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه -رعاه الله-.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الجميع بالسلام على نائب خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن بدر بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي بن سعود، وصاحب السمو الأمير منصور بن بدر بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن هذلول، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن بدر بن فهد بن سعود.