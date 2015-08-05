أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أسيوط تواصل احتفالاتها بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بالعروض الفنية

Google+ Print
نظمت محافظة أسيوط مساء أمس الثلاثاء، ثانى حفلاتها بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس الجديدة بميدان الساعة أمام جامعة أسيوط، بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء عبد الباسط دنقل مدير الأمن، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والمئات من أبناء المحافظة.

بدأ الحفل بالأغانى الوطنية ومشاركات للمسطحات المائية وإطلاق بالون طائر يحمل شعار قناة السويس، وحمل شباب الجوالة علم الذى يتعدى طوله 100 متر، واستعرضت سيارتان تحملان مجسما ضخما لشعار القناة، وطابورعرض بمصاحبة موسيقى الشرطة وعروض لفرق الخيالة والجوالة والكشافة كما قدمت فرقة الكورال عرضا على المسرح المقام بالمنطقة وعروض لفرق الآلات الشعبية والتنورة بالتنسيق مع قصر ثقافة أسيوط.

من جهتها فرضت قوات الأمن بالتعاون مع الشرطة العسكرية كردونا أمنيا بالميادين العامة ومحيط منطقة الاحتفال تحسبا لأى أعمال شغب.

وقال هاشم العداسى رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وبالتنسيق مع قيادات الكشافة البحرية للتنظيم وإعداد احتفالات القناة، شاركت جمعية الكشافة البحرية بأسيوط بأكثر من ألف عضو بالزى الكشفى والأعلام والفرقة النحاسية فى طابور العرض وتنظيم مسيرة الدخول والخروج.

وأضاف "العداسى"، أن تلك المشاركة لم تكن الأولى أو الأخيرة بل سبق للكشافة البحرية تنظيم جميع الاحتفالات والموتمرات الوطنية والقومية مثل عيد أسيوط القومى وعيد النصر وتدشين تمثال الزعيم جمال عبد الناصر وكثيرا من الفترات الأخيرة فى حشد الشباب فى كل المؤتمرات.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد