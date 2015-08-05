أسيوط تواصل احتفالاتها بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بالعروض الفنية

نظمت محافظة أسيوط مساء أمس الثلاثاء، ثانى حفلاتها بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس الجديدة بميدان الساعة أمام جامعة أسيوط، بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء عبد الباسط دنقل مدير الأمن، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والمئات من أبناء المحافظة.

بدأ الحفل بالأغانى الوطنية ومشاركات للمسطحات المائية وإطلاق بالون طائر يحمل شعار قناة السويس، وحمل شباب الجوالة علم مصر الذى يتعدى طوله 100 متر، واستعرضت سيارتان تحملان مجسما ضخما لشعار القناة، وطابورعرض بمصاحبة موسيقى الشرطة وعروض لفرق الخيالة والجوالة والكشافة كما قدمت فرقة الكورال عرضا على المسرح المقام بالمنطقة وعروض لفرق الآلات الشعبية والتنورة بالتنسيق مع قصر ثقافة أسيوط.

من جهتها فرضت قوات الأمن بالتعاون مع الشرطة العسكرية كردونا أمنيا بالميادين العامة ومحيط منطقة الاحتفال تحسبا لأى أعمال شغب.

وقال هاشم العداسى رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وبالتنسيق مع قيادات الكشافة البحرية للتنظيم وإعداد احتفالات القناة، شاركت جمعية الكشافة البحرية بأسيوط بأكثر من ألف عضو بالزى الكشفى والأعلام والفرقة النحاسية فى طابور العرض وتنظيم مسيرة الدخول والخروج.

وأضاف "العداسى"، أن تلك المشاركة لم تكن الأولى أو الأخيرة بل سبق للكشافة البحرية تنظيم جميع الاحتفالات والموتمرات الوطنية والقومية مثل عيد أسيوط القومى وعيد النصر وتدشين تمثال الزعيم جمال عبد الناصر وكثيرا من الفترات الأخيرة فى حشد الشباب فى كل المؤتمرات.



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