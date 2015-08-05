محافظ كفر الشيخ: العالم كله يتحدث عن إنجاز قناة السويس الجديدة

قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ "إنجاز حفر قناة السويس الجديدة أصبح كل العالم يتحدث عنه وليست مصر فقط، وإننا اليوم نبعث رسالة مهمة للعالم كله أن مصر فيها رجال، وهى بلد الأمن والأمان ومذكورة فى القرآن".

جاء ذلك خلال احتفال محافظة كفر الشيخ بميدان النصر مساء أمس بافتتاح قناة السويس الجديدة شارك فيها الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ بميدان النصر بمدينة كفر الشيخ الآلاف من المواطنين رافعين أعلام مصر وبعض الألعاب النارية، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بحضور اللواء حسين الطاهر وكيل أول الوزارة السكرتير العام والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وعدد من التنفيذيين.