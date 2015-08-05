أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ: العالم كله يتحدث عن إنجاز قناة السويس الجديدة

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ: العالم كله يتحدث عن إنجاز قناة السويس الجديدة محافظ كفر الشيخ: العالم كله يتحدث عن إنجاز قناة السويس الجديدة
قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ "إنجاز حفر قناة السويس الجديدة أصبح كل العالم يتحدث عنه وليست فقط، وإننا اليوم نبعث رسالة مهمة للعالم كله أن مصر فيها رجال، وهى بلد الأمن والأمان ومذكورة فى القرآن".

جاء ذلك خلال احتفال محافظة كفر الشيخ بميدان النصر مساء أمس بافتتاح قناة السويس الجديدة شارك فيها الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ بميدان النصر بمدينة كفر الشيخ الآلاف من المواطنين رافعين أعلام مصر وبعض الألعاب النارية، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بحضور اللواء حسين الطاهر وكيل أول الوزارة السكرتير العام والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وعدد من التنفيذيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد