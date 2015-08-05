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بالصور.. مسيرة بشواطئ مصيف بلطيم وحفل غنائى احتفالاً بافتتاح قناة السويس

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شهد مصيف بلطيم مسيرة كبرى بطول الشواطئ شارك فيها المصطافون والشباب والفتيات رافعين أعلام وسط الزغاريد والأغانى الحماسية، ومسيرة أخرى بالدرجات البخارية حاملة الأعلام وأطلقت البواخر والمراكب داخل مياه البحر المتوسط بالقرب من شاطئ بلطيم صفاراتها فى لمحة جمالية احتفالية من الصيادين بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وتوجه الشباب والأهالى إلى الملعب الكبير بالمصيف، حيث أقيم حفل فنى ساهر بدأ بأغنية ( مصر تتحدث عن نفسها) وبعض الفقرات الرياضية وسط رقص وأغانى المواطنين والمصيفين والشباب والأطفال.

جاء ذلك خلال احتفال من محافظة كفر الشيخ بافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد خفاجة رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومحمد عبد المقصود مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور عزت محروس وكيل المديرية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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