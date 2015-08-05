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اقرأ فى عدد "الخط الساخن": الإسماعيلية الأكثر حظا بفرحة افتتاح القناة

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اقرأ فى عدد "الخط الساخن": الإسماعيلية الأكثر حظا بفرحة افتتاح القناة اقرأ فى عدد "الخط الساخن": الإسماعيلية الأكثر حظا بفرحة افتتاح القناة
نشرت جريدة الخط الساخن الأسبوعية التى تصدر فى محافظة بالإسماعيلية، فى عددها الأخير، الصادر اليوم الأربعاء، تقريرا مطولا عن فرحة المصريين بقناة السويس الجديدة، وعنونته بـ"فرحة والمصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة والاسماعيلية الأكثر حظا".

وبرزت جريدة الخط الساخن التى يرأس تحريرها عاطف إبراهيم، علم مصر وشعار القناة يزينان مجمع التحرير وشوارع العاصمة، وفساد إدارى بمديرية التربية والتعليم بالوادى تسبب فى خطأ إدارى فادح.

كما نشرت تحقيقا فى الصفحة الرابعة، حول مطالبات بوقف وإلغاء إعلان تعيين بعض قيادات شركة الصرف الصحى، مرفقة بمستندات الفساد الإدارى، وأن هذا الفساد وراء شكاوى العاملين بالشركة، وأنهم يطالبون بفتح تحقيق مع قيادات لوجود فساد إدارى.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية.

ومن أبرز عناوين العدد

- علم مصر وشعار القناة يزينان مجمع التحرير وشوارع العاصمة
>- جامعة قناة السويس الأولى على الجامعات المصرية والرابعة عشر على جامعات إفريقيا
>- مارك روزبيرج.. مؤسس ومدير فيس بوك يزور الإسماعيلية ويحضر افتتاح قناة السويس الجديدة
>- الشلاوى: متوقع حضور أكثر من 50 رئيسا فى احتفال قناة السويس الجديدة
>- بالصور.. 25 ألف مواطن بقرية قراجة بمحافظة الشرقية بدون مياة شرب لمدة 100 يوم
>- إحالة 38 إرهابيا للمحاكمة العسكرية فى قضية سيارات شركة المعمل بالسويس
>- الشعب الجمهورى بالإسماعيلية يحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة بدورات تنمية بشرية
>- الوادى الجديد تمثل مصر فى الألمبياد الخاص بأمريكا
>- عودة الروح من جديد للدراويش على يد ميدو والإسماعيلى

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