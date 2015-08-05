اقرأ فى عدد "الخط الساخن": الإسماعيلية الأكثر حظا بفرحة افتتاح القناة

نشرت جريدة الخط الساخن الأسبوعية التى تصدر فى محافظة بالإسماعيلية، فى عددها الأخير، الصادر اليوم الأربعاء، تقريرا مطولا عن فرحة المصريين بقناة السويس الجديدة، وعنونته بـ"فرحة مصر والمصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة والاسماعيلية الأكثر حظا".

وبرزت جريدة الخط الساخن التى يرأس تحريرها عاطف إبراهيم، علم مصر وشعار القناة يزينان مجمع التحرير وشوارع العاصمة، وفساد إدارى بمديرية التربية والتعليم بالوادى تسبب فى خطأ إدارى فادح.

كما نشرت تحقيقا فى الصفحة الرابعة، حول مطالبات بوقف وإلغاء إعلان تعيين بعض قيادات شركة الصرف الصحى، مرفقة بمستندات الفساد الإدارى، وأن هذا الفساد وراء شكاوى العاملين بالشركة، وأنهم يطالبون بفتح تحقيق مع قيادات لوجود فساد إدارى.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية.

ومن أبرز عناوين العدد

- علم مصر وشعار القناة يزينان مجمع التحرير وشوارع العاصمة

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