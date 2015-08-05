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الأهلي لـ في الجول: الإسماعيلي يعلم أننا تحركنا باحترافية لضم السولية

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الأهلي لـ في الجول: الإسماعيلي يعلم أننا تحركنا باحترافية لضم السولية الأهلي لـ في الجول: الإسماعيلي يعلم أننا تحركنا باحترافية لضم السولية

قال مصدر مسؤول داخل الأهلي لـFilGoal.com إن النادي الإسماعيلي يعلم تماما أن تحركات القلعة الحمراء لضم عمرو السولية من الدراويش تمت بشكل احترافي.

وكان رئيس الإسماعيلي محمد أبو السعود قد تحدث عبر قناة الحياة عن غضبه لأن الأهلي تحدث مع السولية دون أن يتقدم بعرض رسمي للدراويش.

ورد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "إدارة الأهلي تحدثت بشكل واضح وصريح مع محمد أبو السعود تحديدا من الإسماعيلي. رئيس النادي".

وتابع "قدمنا عرضا رسميا بـ6 ملايين جنيه مقابل السنة المتبقية من عقد السولية. فأين القرصنة هنا!".

وأردف "عموما نحن لسنا مطالبين بالإفصاح عن كل خطوة نقطعها. أولا لأن هذا اسلوب غير سليم وثانيا لأن هذا ليس عهد الأهلي".

وأكمل "الإسماعيلي يعرف أننا نتفاوض بشكل رسمي".

وأتم "القرار قرارهم. الأهلي يعرف جيدا ما يفعله".

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فيديو اليوم السابع