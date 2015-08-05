مرتضى منصور: أتمنى انضمام حسام غالي إلى الزمالك

تمنى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انضمام حسام غالي لاعب وسط الأهلي إلى الزمالك مشيرا إلى أنه "لاعب مميز للغاية".

واستبعد الأهلي ثنائي الوسط حسام غالي وعبد الله السعيد من رحلة الفريق الأحمر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في الكونفدرالية.

وأرجع مدير الكرة القرار إلى أسباب تأديبية.

وأبلغ حسام غالي بعدها علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة في القلعة الحمراء برغبته في الرحيل.

ورفض مرتضى منصور في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط التعليق على أزمة غالي مع الأهلي موضحا إنه "شأن داخلي بإدارة الأهلي ولا دخل لنادي الزمالك به".

وعن غالي تحدث رئيس الزمالك قائلا: " حسام غالي لاعب مميز للغاية وأتمنى انضمامه إلى الزمالك".

وأتم في حديثه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط " غالي ورمضان صبحي وعمرو جمال ومحمود تريزيجيه هم أبرز لاعبي الأهلي في الوقت الحالي، وأكثر اللاعبين حبا وانتماء للقلعة الحمراء، ومن العيب ما يحدث مع قائد الفريق حسام غالي، رغم عشقه للأهلي"