مؤسسة خلف الحبتور تتبرع بمليوني درهم لمؤسسة اندماج

تبرعت مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية بمبلغ مليوني درهم لمؤسسة «اندماج»، وهي مؤسسة غير حكومية بقيادة ورعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين.

شراكة

وأعلنت مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية شراكة مع مؤسسة «اندماج» لإنشاء 12 مركزاً للتعلم والإنماء في المدارس الحكومية في مختلف أنحاء الدولة، وتستند هذه المبادرة إلى إنشاء مراكز للموارد داخل المدارس، حيث يحصل الطلاب على فرصة تطوير المهارات التعليمية التي يحتاجون إليها في القرن الحادي والعشرين.

وقد جهزت مراكز التعلم والإنماء بتكنولوجيا وموارد حديثة ومتطورة تتيح للطلاب الاستفادة من التعلم النشط والتفاعلي الذي يهدف إلى تعزيز معارفهم من خلال وسائط مشوّقة ومثيرة للتحدي. كما تتضمن برنامجاً شاملاً لتدريب المعلمين بهدف تمكينهم بواسطة المهارات اللازمة لتطبيق الممارسات التعليمية الشاملة الأساسية والحديثة. وتركّز المشاريع في شكل خاص على دعم الطلاب ذوي صعوبات التعلم، وإنماء المدارس الحكومية في المناطق الريفية في دولة الإمارات.

امتنان

وأعرب الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة «اندماج»، عن امتنانه لمؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية على الدعم الذي تقدمه، معلناً أن المساهمة السخية ستُستخدم في تغطية تكاليف المشاريع التي تعود بالفائدة، بحسب التقديرات، على أكثر من ستة آلاف طالب و500 معلم.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ومؤسس مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، خلف أحمد الحبتور: «إنها قضية نبيلة، تزويد الطلاب بالمهارات المناسبة للمستقبل أمر ضروري ليس للطلاب وحسب، إنما أيضاً لبلادنا، فهو يؤمّن الاستمرارية، وتمنح البرامج على غرار «اندماج» الطلاب الأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق طاقاتهم الكاملة. هذه المبادرة لا تعود بالفائدة على الطلاب وحسب، إنما أيضاً على المعلمين. من المهم مواكبة التكنولوجيا الجديدة ووسائل التعلم الحديثة».