توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2015/8/5

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/8/5

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/8/5

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/8/5

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/8/5

حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/8/5

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/8/5

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/8/5

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/8/5

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/8/5

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/8/5

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/8/5

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/8/5

> مواليد برج الحمل يفكرون بعمق ويجندون كل طاقاتهم فى التفكير بعمق فهم يعرفون كيف يكسبون أرزاقهم فى ظروف وأوقات لا يعرفها الكثيرون، يقومون بدور القائد العظيم معتمدين على طريق الصدق والصراحة والصرامة.>تتميز امرأة برج الثور بروحها الجميلة وامتلاكها لحس فكاهى يأسر المحيطين بها، ورغم أنها تميل إلى أن النمط الحساس من الشخصيات، إلا أنها تحاول دومًا إخفاء هذا الجانب، تتميز امرأة الثور بأنها من أكثر الشخصيات العنيدة والمتصلبة الرأى التى يمكن أن تقابلها فى الحياة، تميل أيضًا إلى أن تكون مسيطرة وغيورة.>تتميز امرأة برج الجوزاء سريعة التغير والتحرك للأمام، فهى تريد أن ترى وتتعلم وتنجز فى أسرع وقت ممكن، بداخلها العديد من الشخصيات المتناقضة.>عندما يشعر رجل السرطان بأنه مهدد، يلجأ فورًا إلى التقوقع داخل منزله الخاص به، حتى لا يتعرض قلبه للأذى أو الجرح.> يعرف رجل الأسد بطبيعته القيادية، ويعلم جيدًا كيف يتعامل مع الآخرين وهو طموح متفتح العقل لديه ثقة عالية بنفسه، كمان أن لديه نسبة عالية من الطاقة والحماس، يتميز بالوفاء والتزامه بكلمته، وفى بعض الأحيان يبدو عنيد ومتصلب الرأى، خاصة عندما يتعلق بأنه أفضل من يعرفها، يحب السيطرة يعلم من يحيطون به أساليبه الخاصة بالمعاملة مع الناس، والمرأة تشعر بالأمان مع رجل برج الأسد.>امرأة برج العذراء ساحرة، ذكية، ناقدة محللة موهوبة، لديها القدرة على الحكم بمنطقية على أفعال الغير، تعشق امرأة برج العذراء النظام والترتيب، تتميز بالتواضع والاجتهاد فى العمل، يصعب مقابلة امراة العذراء بملابس غير مهندمة، يختبأ أسفل شخصيتها الهادئة والصبورة بركان فياض من العواطف والمشاعر.>تقع امرأة برج الميزان فى منطقة وسط بين الشخصية العقلانية والعاطفية، تحاول دومًا تحقيق التوازن بينهما بحيث لا تكون عاطفية بدرجة كبيرة أو عقلانية للغاية، هى أيضًا امرأة دبلوماسية تستمع إلى صوت الحق والمنطق.>مواليد برج العقرب يتسمون بالشخصية الغامضة، لتقف أمامهم حائرة رغم مظهرهم الهادئ، ذو النظرة الثاقبة وإرادة قوية وشخصية طموحه، أذكياء ويتسمون بالعمق وحب المغامرة.>هى امرأة متحررة ساحرة تحب التغيير وعندما تدخل أى مكان، تعلم أن معظم الأنظار عليها، هى مستقلة ومتفتحة العقل ولا تعمل وفقًا لجدول لأنه يشعرها بالتقيد، تحتاج امرأة القوس إلى المرونة فى حياتها وتحب أن تشعر بأنها قادرة على تغيير خططها بما يتناسب معها.> يتميز أصحاب برج الجدى بالمسئولية والطموح والإخلاص، ومن أكثر عيوبه الدكتاتورية والغرور والخيال الواسع، قد يبدو مواليد برج الجدى الحزن عليهم لأنه يشعرون بالانضباط الذاتى والمسئولية.>لا تهتم امرأة برج الدلو كثيرًا بالمجاملات التى يثنيها الآخرون عليها فهى تملك قدرًا من الثقة بالنفس يغنيها عن وسائل الدعم المعنوية من الآخرين تحاول طوال الوقت رصد أفعال من حولها عما تقوله أو تفعله وتؤمن كثيرًا بأن الحياة تستحق العيش.>يتميز مواليد برج الحوت بالتفهم ويظهر لك فى علاقتهم معك الكثير من الشفافية ولكن لا يعبر ون عما يدور فى خاطرهم مع تميزهم بالمرونة.