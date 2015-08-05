وزير الاستثمار:50% من الكراكات فى العالم اشتركت فى حفر القناة الجديدة

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الدولة تستهدف مضاعفة التدفقات النقدية المحققة من قناة السويس من 5 مليارات دولار سنويا لتصل إلى ما بين 10.5 و11 مليار دولار، نظرًا للنشاط الكبير، الذى تشهده التجارة العالمية مع تحسن الخدمات المقدمة للسفن التى تعبر القناة.

وقال: "إن عملية التعميق تتيح للجيل الرابع من السفن ذات 24 مترا عمقا فى العبور بعد أن كانت تلجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لافتا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى ارتفاع إيرادات القناة بنسبة تُجاوز الـ10% خلال عامها الأول.

وأضاف "سالمان"، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" أن عملية حفر قناة السويس الموازية، والتي بلغ طولها وعمقها نحو 72 كيلو متر أكبر عملية تكريك حدثت خلال الخمسين سنة الأخيرة، فضلا عن أن الكراكات التى اشتركت فى عمليات الحفر والتعميق مثلت أكثر من 50% من إجمالى الكراكات فى العالم.

وقال إن أعمال التنفيذ فى القناة الجديدة تضاهى 10 أضعاف الأعمال فى حفر القناة الرئيسية التى تمت قبل أكثر من 100 عام واستغرقت نحو 10 أعوام، مؤكدا أن تنمية محور قناة السويس يساعد على استغلال القناة بطول 192 كيلومترا وتنمية مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" واستغلال موقعها الجغرافى الفريد، وإيجاد صناعات ضخمة تخرج للسوق الاستهلاكى المصرى والإقليمى والعربى والإفريقى من خلال البحر الأحمر والبحر المتوسط.

- وزير الاستثمار: حفر القناة بداية الطريق وتنمية المحور ضرورى لمصر