بالصور.. أطفال مطروح ينشدون الأغانى الوطنية احتفالا بافتتاح قناة السويس

شارك اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح فرحة أطفال مطروح بافتتاح قناة السويس الجديدة خلال الاحتفالية التى نظمتها مكتبة مصر العامة بمطروح مساء الثلاثاء تحت عنوان "مصر بتفرح"، وذلك ضمن الاحتفالات المتعاقبة التى تشهدها محافظة مطروح ابتهاجا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وتضمنت الاحتفالية مهرجان للرسم والألوان وتوزيع لأعلام مصر وصور لقناة السويس الجديدة وألعاب ومظاهر احتفالية أخرى لجميع الأعمار بدءا من الأطفال الصغار مرورا بالشباب حتى كبار السن.

وأنشد الأطفال الأغانى الوطنية وتعالت الهتافات "تحيا مصر" وسط فرحة كبيرة من جميع المشاركين فى الاحتفالية.

وأكد محافظ مطروح أن تلك الفرحة التلقائية لجيل المستقبل تأتى تفاعلا مع تحقيق الحلم العظيم وانتهاء حفر قناة السويس الجديدة، كإنجاز وانتصار جديد للمصريين تحقق بأيدى وأموال المصريين أنفسهم رغم كل التحديات التى تواجه مصر.



>