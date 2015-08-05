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مرتضى يجتمع برئيس سموحة لإتمام صفقة عبد الخالق

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مرتضى يجتمع برئيس سموحة لإتمام صفقة عبد الخالق مرتضى يجتمع برئيس سموحة لإتمام صفقة عبد الخالق

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى الإسكندرية قبل أن يجتمع مع فرج عامر رئيس نادي سموحة لإتمام صفقة إبراهيم عبد الخالق.

إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط سموحة وقع عقود انضمامه إلى الزمالك إلا أن سموحة رفض تسليم الاستغناء الخاص باللاعب وقتها. ليعلن تمسكه بمطالبه المالية إلى جانب رغبته في ضم خالد قمر.

وبالفعل وافق الزمالك على تلبية طلبات سموحة.

وسافر مرتضى منصور يوم الثلاثاء إلى الإسكندرية قبل أن يجتمع مع فرج عامر لأجل الحصول على الاستغناء الخاص بإبراهيم عبد الخالق.

وسيدفع الزمالك مبلغ 2 مليون جنيه نقدا على أن تتحمل الشركة الراعية للزمالك مبلغ مليون و100 ألف سيتم دفعه الشهر المقبل.

إلى جانب وصول خالد قمر إلى سموحة على أن يبدأ المشاركة في التدريبات يوم الخميس المقبل بعد إتمام سموحة استعارته مع الزمالك.

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