صورة - مروان محسن يتمم انتقاله للإسماعيلي

"موقفه القانوني سليم 100 % بحسب قانون بوزمان لعام 1993".

هذا ما أكده الإعلامي الليبي محمد أبوكبدة المترجم الإيطالي لقناة beIN Sports سابقاً والإعلامي بقناة أبوظبي الرياضية حالياً والخبير بشأن القانون الرياضي في إيطاليا لـFilGoal.com بخصوص موقف محمد صلاح الشائك مع روما.

أبو كبده تحدث لـFilGoal.com: "موقف صلاح سليم بحسب قانون بوزمان الذي ينص على أن رغبة اللاعب هي العامل الأول من أجل انتقاله إلى أي ناد".

تصريحات أبو كبده دعت FilGoal.com إلى البحث عن تفاصيل القصة من البداية حتى النهاية من داخل أروقة فيورنتينا، وداخل أروقة صلاح الخاصة بالعقد بين الطرفين لنجد في النهاية أصل المشكلة التي أدت انفجرت بالأمس بعدما قام نادي روما بنشر صورة لتواجد اللاعب في تدريبات الفريق ثم قام بإزالتها على الفور بعد اعتراض فيورنتينا.

منذ 8 أشهر

قام نادي تشيلسي بإعارة اللاعب محمد صلاح إلى فيورنيتنا من يناير 2015 حتى يونيو 2015 "مجاناً" مع وجود بند يسمح بتجديد الإعارة "تلقائياً" لمدة سنة في حال دفع الفيولا مليون يورو ولكن بشرط موافقة اللاعب.

30 يونيو الماضي

فيورنتينا يرغب في ضم محمد صلاح، يدفع مليون يورو لتشيلسي وبالتالي أصبح اللاعب من حقه لكنه تفاجأ باللاعب يرفض البقاء في صفوفه.

بعدها بساعات

فيورنتينا يعود إلى العقد بينه وبين صلاح (وهنا المشكلة الكبرى التي لم يفصح عنها صلاح حتى الآن)

*العقد الموقع بين فيورنتينا وصلاح ينص على أن صلاح في حال رغب في عدم تجديد الإعارة فإن عليه التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإيطالي والليجا كالتشيو وإلى النادي وهذا ما لم يفعله صلاح وبالتالي فإن فيورنتينا أصبح يرى أن اللاعب من حقه لأنه استوفى كل الشروط التي طلبها تشيلسي.

إلى أين يؤدي هذا الأمر ؟

فيورنتينا قام برفع قضية لن يفز بها على الأرجح نظراً لأن اللاعب رفض التواجد وهذا أصل الموضوع (قانون بوزمان) وفي حال فاز بها فسيعود إليه المليون يورو التي دفعها لتشيلسي لكن الأزمة وقتها ستكون أن اللاعب لن يكون بمقدوره اللعب في إيطاليا وهذا ما طلبه فيورنتينا وبالتالي سيعود لتشيلسي من جديد.

واقعياً .. ماذا يريد فيورنيتنا ؟

الفيولا يعلم أنه لن يحصل على خدمات صلاح من جديد ، هذا الموضوع منتهي تماماً ويعلم أيضاً أن موقفه في القضية ضعيف للغاية، هو لا يريد الحصول إلا على أموال أو بمعنى آخر (الضغط على روما من أجل الحصول على خدمات مهاجمه الإيطالي ماتيا ديسترو).

لماذا موقف فيورنتينا ضعيف في القضية؟

كما ذكرنا (قانون بوزمان) ولكن إضافة إلى ذلك فهناك تصريح ديلا فالي رئيس النادي الذي قال أنه قدم لصلاح عرض لا يرفض، وبالتالي كيف يكون موقفه القانوني قوي واللاعب من حقه ويريد تقديم عرض مغري للاعب؟