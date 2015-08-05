مصدر أمنى: متوفى قسم إمبابة بسبب وعكة صحية وليس تعذيبًا

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم الذى توفى اليوم بحجز قسم إمبابة وشهرته "بطاطس" توفى بسبب وعكة صحية وليس ضحية تعذيب.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن المتهم محمد عبد المنعم إبراهيم الشويخ وشهرته "بطاطس" تم ضبطه بمعرفة قسم شرطة الشروق وترحيله إلى قسم شرطة الوراق، وذلك بسبب الحكم عليه فى إحدى قضايا الاتجار فى المخدرات والتى حكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ومطلوب التنفيذ عليه.

وأضاف أنه تم حجزه بقسم إمبابة نظرًا لترميم مبنى قسم الوراق، وأنه لا صحة لبعض الأخبار الكاذبة التى نشرتها بعض الصفحات بالوراق عن ضلوع أحد ضابط القسم فى وفاته حيث إنها أخبار كاذبة لا صحة لها من الأساس وهدفها بث الفتنة بين أهالى الوراق والقسم، وأن هناك تحقيقات مستمرة لبيان حالة وأسباب الوفاة.