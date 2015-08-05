إصابة رجل وسيدة فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بسوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزى رجل وسيدة مصابين بإصابات متفرقة بالجسم إثر وقوع مصادمة بناحية بناويط - دائرة مركز المراغة بين سيارة أجرة ودراجة بخارية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من شرطة المراغة يفيد بوقوع مصادمة ووجود مصابين تم نقلهم لمستشفى المراغة المركزى.

تبين من التحريات أنه أثناء قيادة عاشور ع ع45 عاما سائق ويقيم بناحية الشيخ شبل دائرة المركز السيارة رقم 7219 هـ ص أ " أجرة " على الطريق اصطدم بدراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " قيادة رضا ح م ب ويقيم بناحية بني عمار دائرة مركز طهطا.

ونتج عن الحادث إصابة حمودة م ب لم يتم استجوابه، وبسمة ع ف 22 عاما ربة منزل ويقيمان بذات الناحية " باشتباه نزيف داخلي وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " من مستقلي الدراجة البخارية.

تم تحويل المصابين من مستشفى المراغة المركى لمستشفي سوهاج العام و بسؤال قائد السيارة قرر بأنه أثناء سيره بالسيارة علي الطريق فوجئ بقائد الدراجة البخارية يقوم بتخطيه فأختل توازنه وسقط أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

جاري سؤال المصابين أو أحد أهليتهم فور إمكانية ذلك تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور علي الطريق وتم التحفظ علي السيارة والدراجة البخارية بديوان المركز و تحرر عن ذلك المحضر رقم 11477 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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