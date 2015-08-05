ضبط 4 بنادق غير مرخصة و4 فرد صناعة محلية فى حملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدوائر مراكز المديرية المختلفة، وذلك بقيادة العمداء أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية ومحمد توفيق رئيس مباحث المديرية وجلال أبو سحلى وكيل إدارة البحث بالإشتراك مع رؤساء أفرع إدرة البحث.

وفى مركز شرطة دار السلام تم ضبط "حازم.د.م.ع" 19 عاما عامل ويقيم بندر دار السلام تحرر عن ذلك المحضر رقم 2723 إدارى مركز دار السلام، وضبط بندقية آلية بحوزة "عبد الله.ح.م.ب" 36 عاما عامل ويقيم بندر دار السلام تحرر عن ذلك المحضر رقم 2724 إدارى مركز دار السلام.

كما تم ضبط فرد روسى صناعة محلية حيازة "وليد.ا.أ" 26 عاما عامل ويقيم بناحية النغاميش دائرة مركز دار السلام، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2826 إدارى مركز دار السلام، وضبط فرد روسى صناعة محلية حيازة "عبد الحميد.ع.ع.ع" 54 عاما عامل ويقيم بناحية النغاميش دائرة مركز دار السلام - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2728 إدارى مركز دار السلام.

وفى مركز شرطة ساقلتة تم ضبط بندقية آلية بحوزة "محفوظ.م.م" 40 عاما عامل ويقيم بناحية بنى واصل دائرة مركز ساقلتة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1432 إدارى مركز ساقلتة "مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1477 إدارى مركز ساقلتة.

وفى مركز أخميم تم ضبط بندقية موزر ألمانى حيازة "حمادة.ج.ص.م" 27 عاما عامل ويقيم بناحية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم، كما ضبط بحوزتة دراجة بخارية وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 287 إدارى قسم الكوثر 2015 عن بلاغ "شمس الدين.أ.ع" 37 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم الديابات دائرة مركز أخميم تحرر عن ذلك المحضر رقم 3737 إدارى مركز أخميم وضبط فرد روسى صناعة محلية حيازة "محمد.ق.أ.م" 35 عاما سائق ويقيم بناحية الحواويش البحرية دائرة مركز أخميم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3310 إدارى مركز أخميم.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط فرد روسى صناعة محلية حيازة "عادل.أ.ح.ع" 45 عاما عامل ويقيم بندر أخميم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 327 إدارى قسم الكوثر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.