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ضبط سيارة مسروقة ومسجون هارب بحوزته طبنجة خلال حملة مكبرة بالبحيرة

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ضبط سيارة مسروقة ومسجون هارب بحوزته طبنجة خلال حملة مكبرة بالبحيرة ضبط سيارة مسروقة ومسجون هارب بحوزته طبنجة خلال حملة مكبرة بالبحيرة
تمكن الرائد أمير السعدنى رئيس قسم مباحث المرور بالغربية، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط السيارة رقم س ع ر 7931 "نقل" ماركة تويوتا موديل 2014 قيادة "إ.ع.ع.ع" عامل زراعى ومقيم بعزبة الشرقية مركز أبو حمص لحمل سائقها رخصة تسيير مزورة وبالكشف عن السيارة تبين أنها تحمل شاسية 48116 موتور 680829 مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7079/2015 جنح قسم الجيزة عن بلاغ المواطن "أ.أ.س.ر" المقيم المنطقة الخامسة جيزة بتاريخ 13/4/2015.

وبمواجهة قائد السيارة قرر أنه يعمل على السيارة بالأجر وهى تخص "ر.ا.ل" المقيم بقرية زكى أفندى مركز أبو حمص، وأنه لا يعلم عن كونها مبلغ بسرقتها من عدمه، وتحرر المحضر 13462/2015 جنح مركز أبو حمص.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المسجون الهارب "ب.ح.ع" عاطل ومقيم بالبستان دائرة المركز وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 مم، و5 طلقات من ذات العيار والسابق هروبه فى المحضر رقم 20 أحوال مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 28/12/2013 بمغافلة الحراسة المعينة عليه بمستشفى الدلنجات العام والمحجوز بها لإجراء عملية جراحية والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 13213/2013 جنح مركز الدلنجات "سرقة بالإكراه"، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 21231/2015 جنايات مركز شرطة الدلنجات.

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