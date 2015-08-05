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بالصور.. جامعة الفيوم تتزين بالأعلام استعدادا للاحتفال بافتتاح قناة السويس

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تزينت جامعة الفيوم بالأعلام واللافتات المرفوعة على مختلف أبوابها ومنشآتها، فرحاً وابتهاجاً بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأوضح الدكتور مصطفى ثابت، مستشار رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة والإعلام، أن رفع الأعلام واللافتات على كافة منشآت الجامعة يأتى فى إطار مشاركة الجامعة لفرحة وسعادة الشعب المصرى بهذا الإنجاز التاريخى لافتتاح المشروع الوطنى العملاق لقناة السويس الجديدة فى هذا الوقت الوجيز، مضيفاً أنه من المقرر مشاركة المركز الإعلامى كذلك فى الاحتفال الكبير، الذى تنظمه الجامعة غدًا أمام الحرم الجامعى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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