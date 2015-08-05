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بالصور.. مسيرة تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة فى مدينة شرم الشيخ

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نظمت مساء اليوم محافظة جنوب سيناء وأهالى مدينة شرم الشيخ مسيرة حاشدة تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وذلك احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة وسط تفاعل من الأهالى.

تقدم صفوف المسيرة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء محمود إبراهيم السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء باهر نور الدين نائب رئيس مجلس المدينة والعميد محمد الهلباوى قائد قطاع الهضبة والعميد عادل الزنيتى مدير إدارة النظافة ومحمد ابراهيم رئيس لجنة الشباب بمدينة شرم الشيخ.

انطلقت المسيرة من أمام خليج نعمة وطافت شوارع وميادين المدينة وردد المشاركون هتافات وشعارات وطنية فى حب .

وأرتدى المشاركون تى شيرت يحمل شعار القناة وحمل المشاركون الأعلام وسيارات تذيع الأغانى الوطنية بهذه المناسبة السعيدة وسيارات سباق الكارتنج.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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