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اقرأ فى عدد يوليو لـ"الحقيقة" السكندرية: لحوم الحمير ما زالت فى الأسواق

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" ما تناولته صحيفة "الحقيقة"، والتى تناقش عددا من الملفات الهامة منها ملف الهجرة غير الشرعية على سواحل الإسكندرية.

وأبرزت الصحيفة فى عناوين ومانشتات الصفحة الأولى الصيغة النهائية لتعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر، غليان بغرفة الإسكندرية التجارية، لحوم الحمير مازالت فى الأسواق، الحقيقة تخترق العالم السرى للهجرة غير الشرعية التى تودى بأحلام الشباب إلى الهلاك.

كما اهتمت "الحقيقة" بارتفاع تذاكر القطارات، وبرزت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمطالبة بالتركيز فى اختيار من يمثلهم فى البرلمان، ومحلب يفتح النار على الفساد والإهمال بالصحة، ووزير المالية: لن يضار أحد من قانون الخدمة المدنية.

ومن أبرز ما جاء فى العدد من أخبار وتحقيقات:
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- ننشر الصيغة النهائية لتعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر، الدولة تصدر قوانين الانتخابات.. والأحزاب تائهة

- لحوم الحمير مازالت فى الأسواق والمستورة لا بديل للفقراء عنها

- إعلانات المنتجات ومساكن الرفاهية.. منتهى الاستفزاز

- نصف طن لكل عمل إرهابى: كيف تدخل المتفجرات العاصمة؟

- ماذا يحدث فى سيناء غدا؟.. السيارات المفخخة ذراع الإرهاب السواد الأشد دموية

- غليان بغرفة الإسكندرية التجارية.. أصحاب البدل يحتكرون المناصب والدعم الأوروبى للمحسوبين

- ضبط 3 أطنان أسماك سامة وفسيخ بالإسكندرية

- ضبط موظف بالتعليم يرتدى زيا عسكريا وبحوزته مخدر الحشيش بالإسكندرية

- التطرف الدينى فى كل زمان ومكان

- البحث العلمى فى .. "طفل بلا أب"

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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