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ممثل الرئيس الكوستاريكي يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح قناة السويس

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ممثل الرئيس الكوستاريكي يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح قناة السويس ممثل الرئيس الكوستاريكي يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح قناة السويس

 

مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، ” Jose Joaquin Chaverri ” ممثل الرئيس الكوستاريكي، نيابة عن رئيس كوستاريكا، للمشاركة فى احتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة، بعد غد الخميس.

صرحت مصادر دبلوماسية شاركت فى استقبال “ممثل الرئيس الكوستاريكي”، تم تشكيل فريق عمل، برئاسة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، ويتضمن كبار المسئولين فى وزارات الخارجية والداخلية والطيران لاستقبال الوفود الرسمية، التى ستصل الساعات القادمة من أكثر من 80 دولة والمساعدة فى إنهاء إجراءات وصولهم، ونقلهم إلى مقار إقامتهم وسط توفير كل وسائل الراحة والتأمين اللازم خلال تنقلاتهم فى مصر وأن فريق العمل سيستمر حتى قبل ساعات قليلة من بدء احتفالات مصر ظهر الخميس.

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