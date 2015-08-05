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تليفزيون «الحياة» يستعد لافتتاح قناة السويس الجديدة بتقنية الـ 3D

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تليفزيون «الحياة» يستعد لافتتاح قناة السويس الجديدة بتقنية الـ 3D تليفزيون «الحياة» يستعد لافتتاح قناة السويس الجديدة بتقنية الـ 3D

قناة السويس الجديدة

تقوم تليفزيون الحياة، بتغطية إخبارية، غدًا الأربعاء، وبعد غد الخميس، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

تبدأ التغطية الأربعاء، تمام العاشرة صباحًا، حيث يقوم الإعلامي شريف بركات لأول مرة على شاشات التلفزيون المصري، باستعراض تصور كامل بتقنية «3D» لحفل الافتتاح، حيث يتم عرض مجسم للطائرة «رافال»، التي ستقود العرض الجوي ضمن 250 طائرة مقاتلة، كما يتم استعراض الفرقاطة  تحيا ، والتى ستؤمن مجري القناة الجديد بحريا أثناء مرور يخت المحروسة الذي يقل الرئيس .

وتستعرض التغطية بتكنولوجيا الجرافيك مراحل تنفيذ قناة السويس القديمة والجديدة، بالإضافة إلى استضافة أول مقاول ومهندس وعامل اشتركوا في حفر القناة الجديدة، ويستضيف التغطية أحد المؤرخين من أكاديمية ناصر العسكرية لاستعراض دور القناة الجديدة.

وتتضمن التغطية صورة حية على الهواء مباشرة للمسات الأخيرة الخاصة  لحفل الافتتاح من محافظة الإسماعلية، وكذلك رصد لفرحة المواطنين من 10 محافظات أخري على الهواء مباشرة.

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