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محافظ القليوبية : تدشين 4 جداريات للاحتفال بقناة السويس الجديدة

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محافظ القليوبية : تدشين 4 جداريات للاحتفال بقناة السويس الجديدة محافظ القليوبية : تدشين 4 جداريات للاحتفال بقناة السويس الجديدة

محمد عبد الظاهر محافظة القليوبية

دشن محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر اليوم /الثلاثاء/ أكبر جدارية للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة والتي أقيمت بميدان المؤسسة بمنطقة شبرا الخيمة.

وقال المحافظ – في تصريح له اليوم – أنه تم الانتهاء أيضا من تركيب 3 جداريات أخرى الأولى ببنها والثانية على طريق الإسماعيلية المار بالعبور والثالثة على الطريق الزراعي السريع , مشيرا إلى أن المحافظة أنهت استعداداتها لإقامة احتفالات كبيرة تليق بمشروع قناة السويس الضخم الذي يعد أحد أهم المحاور الاقتصادية في العالم وركيزة أساسية للتنمية حيث سيساهم المشروع في رفع معدلات الدخل القومي وخفض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وفى سياق متصل , انطلقت فعاليات احتفال محافظة القليوبية بافتتاح قناة السويس الجديدة من قاعة المؤتمرات بمركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات بمشاركة المجلس القومي للمرأة , وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني ثم عرض كلمة الرئيس عبد الفتاح في إطلاق إشارة بدء حفر قناة السويس وعرض فيلم وثائقي عن أهمية قناة السويس الجديدة من إنتاج الهيئة العامة للاستعلامات.

ومن جانبه ,أكد مدير مركز النيل للإعلام رمضان عرفة أن الاحتفالية شهدت تنظيم عدد من العروض والأغاني الوطنية فضلا عن تقديم فقرة شعرية عن قناة السويس الجديدة ونبذ العنف والإرهاب.

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