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مهاب مميش :قناة السويس الجديدة أول خطوة على طريق التنمية

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مهاب مميش :قناة السويس الجديدة أول خطوة على طريق التنمية مهاب مميش :قناة السويس الجديدة أول خطوة على طريق التنمية

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن مشروع قناة السويس الجديدة هو أول خطوة على طريق التنمية , مشيرا إلى أن العمل بتنمية محور قناة السويس سيبدأ فى اليوم التالى لإفتتاح القناة الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

وتوجه مميش بالشكر لكل من ساهم فى إنجاز ذلك المشروع العملاق فى تلك الفترة الزمنية التى وصفها بالقياسية حيث أشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب القرار و بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشباب هيئة قناة السويس وجميع العاملين بالمشروع

وقال لا فرق بين الشعب والجيش “فالجيش هو الشعب والشعب هو الجيش “.

وقال مميش فى تصريح له اليوم الثلاثاء إن ما صنعه المصريون سيكون حديث العالم اجمع , لأن المصريين هم من حفروا قناتهم الجديدة بأموالهم وسواعدهم وإرادتهم , واصفا قناة السويس الجديدة بأنها “معجزة بكل المقاييس وبشهادة كبار خبراء الملاحة فى العالم “.

وأكد مميش أن قناة السويس شريان تجارى استراتيجى يحمل الخير لجميع بلدان العالم ويساهم فى عمليات التبادل التجارى بين الدول , وكذلك سيكون له تأثير ايجابي على نمو حركة التجارة العالمية.

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