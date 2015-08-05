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محمد بن راشد يزور مقر القيادة العامة للقوات المسلحة

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محمد بن راشد يزور مقر القيادة العامة للقوات المسلحة محمد بن راشد يزور مقر القيادة العامة للقوات المسلحة

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم بزيارة إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في معسكر المقطع بأبوظبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المعسكر محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم إلى ايجاز قدمه الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي عن تطورات سير العمل في القيادة العامة للقوات المسلحة بما يتماشى مع الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي تتحقق على ارض الدولة وبما يواكب التحديات والمتغيرات والمستجدات المختلفة.

ورافق سموه خلال الزيارة معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.
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