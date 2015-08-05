بالأسماء ….الأهلي يستقر علي خماسي القائمة الإفريقية

استقر الكابتن فتحي مبروك المدير الفني لفريق الكرة بالنادي علي قيد خمسة لاعبين في القائمة الافريقية الثانية، لتدعيم الفريق في مشواره ببطولة الكونفدرالية.

> واختار مبروك الخماسي أحمد فتحي وشريف عبد الفضيل وصالح جمعة والغاني جون انطوي والجابوني ماليك ايفونا.

> ومن المنتظر ان يقوم الكابتن وائل جمعة مدير الكرة بإرسال اسماء اللاعبين الي اتحاد الكرة غداً –الاربعاء- من أجل قيدهم في قائمة الفريق المحلية، تمهيداً لدخولهم القائمة الافريقية.