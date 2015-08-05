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بالأسماء ….الأهلي يستقر علي خماسي القائمة الإفريقية

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بالأسماء ….الأهلي يستقر علي خماسي القائمة الإفريقية بالأسماء ….الأهلي يستقر علي خماسي القائمة الإفريقية

استقر الكابتن فتحي مبروك المدير الفني لفريق الكرة بالنادي علي قيد خمسة لاعبين في القائمة الافريقية الثانية، لتدعيم الفريق في مشواره ببطولة الكونفدرالية.
> واختار مبروك الخماسي أحمد فتحي وشريف عبد الفضيل وصالح جمعة والغاني جون انطوي والجابوني ماليك ايفونا.
> ومن المنتظر ان يقوم الكابتن وائل جمعة مدير الكرة بإرسال اسماء اللاعبين الي اتحاد الكرة غداً –الاربعاء- من أجل قيدهم في قائمة الفريق المحلية، تمهيداً لدخولهم القائمة الافريقية.

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