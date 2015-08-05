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قطر تعلن تضامنها مع تركيا في قصفها لشمال العراق وتتحفظ على بيان الجامعة العربية

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قطر تعلن تضامنها مع تركيا في قصفها لشمال العراق وتتحفظ على بيان الجامعة العربية قطر تعلن تضامنها مع تركيا في قصفها لشمال العراق وتتحفظ على بيان الجامعة العربية

نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تحفظ دولة قطر على البيان الصادر من الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن استنكار جامعة الدول العربية للقصف التركى على مناطق فى شمال العراق.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان منها، اليوم، إن البيان الصادر باسم الجامعة العربية لم يتم التشاور حوله مع الدول الأعضاء في الجامعة، مشددة على تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية حدودها وحفظ أمنها واستقرارها.

وأكدت الخارجية، في بيانها، حق تركيا في الدفاع عن نفسها، والقضاء على مصدر التهديد، من أي جهة أتى، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعطي الدول بشكل منفرد أو جماعي، حق الدفاع عن النفس في مواجهة الهجمات المسلحة، بعدما أكدت الهجمات الأخيرة على الحدود وفي “سوروج” وفي الداخل التركي، مدى وقوع تركيا تحت تهديد التنظيمات الإرهابية، وضرورة تحركها فورًا لإزالة هذا التهديد، خصوصًا بعدما أدت ممارسات النظام السوري الوحشية إلى تمدد هذه التنظيمات وتنامي دورها، بحيث باتت تشكل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين، معتبرًا بيان الأمين العام إنكارًا لهذا الحق.

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