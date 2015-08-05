ننشر.. تفاصيل المبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية

وصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين والبحث في مضمون المبادرة الإيرانية الجديدة لحل الأزمة السورية والتي كشف مسؤول إيراني رفيع عن مضمونها.

وكان عبد اللهيان قد أعلن إدخال طهران تعديلات على مبادرتها ذات النقاط الأربع لحل الأزمة السورية.

> وأكد مصدر إيراني رفيع عن تفاصيل المبادرة الإيرانية وتعديلاتها، حيث يتضمن البند الأول الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويدعو البند الثاني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أما البند الثالث فيتضمن إعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية في سوريا، كما يدعو البند الرابع إلى إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين.

> وأشار إلى إن المبادرة تم تقديمها والتشاور بشأنها مع تركيا وقطر ومصر ودول أعضاء في مجلس الأمن، وأضاف على أن أي تحالف ضد داعش يجب أن يهدف لمساعدة شعب وحكومة العراق وسوريا بإشراف أممي، معتبراً أن الطريقة الوحيدة لإخضاع داعش وغيره هي عبر وقف دفق المال والسلاح والمقاتلين إلى المنطقة، وأن القوى الدولية ارتكبت أخطاء استراتجية في حربها ضد الإرهاب منذ 11 سبتمبر.

> وقال المسؤول الإيراني إن على لجنة مكافحة الإرهاب المشكلة عام 2001 أخذ دور أكبر في إقناع الدول بوقف دفق المال للمسلحين، ودمج هذه الآليات مع مبادرات كمبادرة “عالم ضد العنف والتطرف” العام الماضي في الأمم المتحدة.