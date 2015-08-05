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الرباعي الجديد مع الأهلي في رحلة تونس

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الرباعي الجديد مع الأهلي في رحلة تونس الرباعي الجديد مع الأهلي في رحلة تونس

استقر فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي على اصطحاب الرباعي ماليك إيفونا وجون أنطوي وصالح جمعة وأحمد فتحي إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي يوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

الأهلي استقر على قيد الخماسي صالح جمعة وإيفونا وأنطوي وأحمد فتحي إلى جانب شريف عبد الفضيل في قائمة الفريق الإفريقية لتدعيم الفريق في مشوار البطولة.

وأوضح فتحي مبروك إن قرار اصطحاب الرباعي إلى رحلة تونس يأتي بسبب حالتهم البدنية الجيدة وللتغلب على النقص العددي في صفوف الفريق حسبما أشار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.

ويغيب عن الأهلي كلا من باسم علي للإصابة وحسام غالي وعبد الله السعيد للاستبعاد.

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