خالد صلاح: قطر تحرك الإخوان لتشويه العلاقة بين مصر والسعودية والإمارات

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن هناك أشخاصا يعكفون على إثارة البلبلة داخل الشارع المصرى، خاصة الذين ينشرون السموم على وسائل التواصل الاجتماعى، مثل أولئك الذين يقولون بأن موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تغير تجاه مصر خلال الفترة الراهنة.

وأضاف خالد صلاح عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن تلك الشائعات التى تخرج على مواقع التواصل لها تأثير سيئ على الشعوب، لافتا إلى أن قطر ليست معجبة بالعلاقات المصرية السعودية والإماراتية ولذلك تلجأ إلى تشغيل التابعين لها من جماعة الإخوان الإرهابية لبث الشائعات داخل الدولة لهدم تلك العلاقات، وإضعاف معنويات المصريين التى هى السبب فى إقامة المشروعات العملاقة داخل مصر مثل قناة السويس الجديدة التى أنجزت فى عام.

وأكد رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن السفير السعودى فى القاهرة أحمد قطان أكد على حب الملك سلمان لمصر وأنه لا يوجد أى خلاف تجاه القاهرة، وأشار أيضا إلى أن مصافحة الملك سلمان لخالد مشعل عابرة ولا تدل على تغير موقف السعودية من حماس.