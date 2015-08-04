قطر تتحفظ على بيان الجامعة العربية: من حق تركيا الشقيقة قصف شمال العراق

أكدت وزارة الخارجية القطرية عن تحفظ دولة قطر على البيان الصادر من الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن استنكار جامعة الدول العربية للقصف التركى على مناطق فى شمال العراق.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، فى بيان صحفى لها، اليوم الثلاثاء، إن البيان الصادر باسم الجامعة العربية لم يتم التشاور حوله مع الدول الأعضاء فى الجامعة، مشددة على "تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية حدودها وحفظ أمنها واستقرارها".

وقد أكدت الخارجية فى بيانها على حق تركيا فى الدفاع عن نفسها، والقضاء على مصدر التهديد، من أى جهة أتى، وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التى تعطى الدول بشكل منفرد أو جماعى، حق الدفاع عن النفس فى مواجهة الهجمات المسلحة، وذلك بعدما أكدت الهجمات الأخيرة على الحدود وفى "سوروج"، وفى الداخل التركى، مدى وقوع تركيا تحت تهديد التنظيمات الإرهابية، وضرورة تحركها فورا لإزالة هذا التهديد، خصوصا بعدما أدت ممارسات النظام السورى الوحشية إلى تمدد هذه التنظيمات وتنامى دورها، بحيث باتت تشكل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين، معتبرًا بيان الأمين العام إنكارا لهذا الحق.

- الجامعة العربية تستنكر القصف التركى فى شمال العراق