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مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل 750 طالبًا فى المرحلة الثانية

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مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل 750 طالبًا فى المرحلة الثانية مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل 750 طالبًا فى المرحلة الثانية
قال إبراهيم عبدالرحمن، مدير إعلام جامعة القناة، إن مكتب تنسيق طلاب جامعة قناة السويس استقبل حتى نهاية اليوم، الثلاثاء، أول أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول للكليات والمعاهد من الحاصلين على الثانوية العامة بحد أدنى 80% علمى و70% أدبى نحو 750 طالبا وطالبة بالإسماعيلية والعريش.

وأشار الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف العام على التنسيق، إلى أن إجراءات التنسيق تتم فى هدوء وفقا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة بضرورة توفير كافة وسائل الراحة لطلابنا وأولياء الأمور.

وأضاف الدكتور عاطف أبو النور تقرر تعطيل العمل بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس يومي الأربعاء والخميس على أن يعاود العمل يومى الجمعة والسبت من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، علما بأن الموقع الرسمى للتنسيق عبر بوابة الإلكترونية مستمر طوال أيام المرحلة حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

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مصر 365

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