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بالصور.. عروض فنية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة احتفالا بقناة السويس

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بالصور.. عروض فنية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة احتفالا بقناة السويس بالصور.. عروض فنية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة احتفالا بقناة السويس

>قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، بعمل عروض فنية وأغانى وطنية وعزف على البيانو والدرامز يقوم بها الطلبة والطالبات ووضع الأعلام المصرية لتزيين واجهة المديرية ومداخلها.

كما تم تعليق لافتات لتهنئة الشعب المصري بهذا الحدث ودعوتهم لحضور الاحتفالية الكبرى أمام مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بمناسبة احتفالية قناة السويس الجديدة.

وشارك وكيل الوزارة وأعضاء من هيئة التدريس وبعض مديرى المدارس وأولياء الأمور وبعض من شعب البحيرة العظيم الطلبة والطالبات فرحتهم التى تنبع من داخلهم ولمس الحس الوطنى لديهم .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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