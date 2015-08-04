بالصور.. انطلاق فعاليات الاحتفال بقناة السويس بمسيرة لطلائع الإسكندرية

انطلقت اليوم أولى فعاليات احتفالات محافظة الإسكندرية، بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث نظمت مديرية الشباب والرياضة معسكرًا للطلائع تحت عنوان "رؤية قائد - إرادة شعب من أم الدنيا لكل الدنيا".

نظم الطلائع المشاركون فى المعسكر مسيرة من أمام مركز شباب المعمورة حتى المدينة الشبابية بأبو قير، وتضمن برنامج المعسكر عرض فيديو عن تاريخ حفر قناة السويس ولقاء حواريًا حول القناة الجديدة وافتتاح جدارية بأبو قير وحفلاً للكورال والفنون الشعبية بالمدينة الشبابية.

من جانبه، أشار محسن مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى أن الاحتفالات ستستمر ليوم الخميس، حيث تشهد الإسكندرية غدًا انطلاق كرنفال آخر تحت شعار "من أم الدنيا لكل الدنيا"، فى تمام الساعة الخامسة مساء حتى السابعة مساء.

ينطلق الكرنفال من أمام مكتبة الإسكندرية حتى قلعة قايتباى بمشاركة 65 شعبة رياضية ومشاركة 2000 من طلائع وشباب مدارس الألعاب بالمديرية وستشمل فقرات الاحتفال عروض فنية وفرق ألعاب دراجات وماراثون وفنون شعبية.



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طلائع الاشبال ينظمون مسيرة من مركز شباب المعمورة



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الطلائع يحملون الاعلام للتعبير عن الفرحة بافتتاح قناة السويس



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قيادات حى المنتزة



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الاطفال بالمسيرة الى المدينة الشبابية