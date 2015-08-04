محمد حمدى زكى: جدو السبب وراء انتقالى للأهلى

شارك محمد زكي مهاجم الأهلي الجديد للمرة الأولي في تدريبات الأهلي مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب التتش بالجزيرة

> ومن جانبه قال : مهاجم الأهلي الجديد محمد حمدي زكي، أن انتقاله للقلعة الحمراء سليم بنسبة 100% مؤكداً على أنه اختار اللعب للنادى الأهلى عن اللعب فى أحد الأندية السعودية لقناعته بأنه سيلعب فى أكبر الأندية فى مصر وافريقيا

> واضاف جدو الصغير “تجربة جدو الكبير شجعتني على الانضمام للأهلي وأتمنى كتابة مجد مع القلعة الحمراء”.