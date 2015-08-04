فتحى مبروك: أنا صاحب قرار استبعاد غالي والسعيد

أكد فتحي مبروك المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الاهلي أنه صاحب قرار استبعاد حسام غالي وعبدالله السعيد من السفر مع الفريق الي تونس.

> وأكد المدير الفني ان قراره كان نابعاً من منطلق الحرص على مصلحة الفريق ، مشيراً الي أن مجلس الادارة برئاسة المهندس محمود طاهر يدعم قراراته الفنية والتربوية، موجهاً لهم الشكر علي مساندتهم له