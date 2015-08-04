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فتحى مبروك: أنا صاحب قرار استبعاد غالي والسعيد

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فتحى مبروك: أنا صاحب قرار استبعاد غالي والسعيد فتحى مبروك: أنا صاحب قرار استبعاد غالي والسعيد

فتحي مبروك المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي للأهلي

أكد فتحي مبروك المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الاهلي أنه صاحب قرار استبعاد حسام غالي وعبدالله السعيد من السفر مع الفريق الي تونس.
> وأكد المدير الفني ان قراره كان نابعاً من منطلق الحرص على مصلحة الفريق ، مشيراً الي أن مجلس الادارة برئاسة المهندس محمود طاهر يدعم قراراته الفنية والتربوية، موجهاً لهم الشكر علي مساندتهم له

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