أكد فتحي مبروك المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الاهلي أنه صاحب قرار استبعاد حسام غالي وعبدالله السعيد من السفر مع الفريق الي تونس.
> وأكد المدير الفني ان قراره كان نابعاً من منطلق الحرص على مصلحة الفريق ، مشيراً الي أن مجلس الادارة برئاسة المهندس محمود طاهر يدعم قراراته الفنية والتربوية، موجهاً لهم الشكر علي مساندتهم له
فتحى مبروك: أنا صاحب قرار استبعاد غالي والسعيد
أكد فتحي مبروك المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الاهلي أنه صاحب قرار استبعاد حسام غالي وعبدالله السعيد من السفر مع الفريق الي تونس.