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بالصور.. «تحالف شباب الثورة» يحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة على كوبري قصر النيل

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بالصور.. «تحالف شباب الثورة» يحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة على كوبري قصر النيل بالصور.. «تحالف شباب الثورة» يحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة على كوبري قصر النيل

تحالف شباب الثورة

نظم تحالف شباب الثورة بقيادة حاتم سليم المنسق العام مساء اليوم الثلاثاء، وقفه وسلسلة بشرية على كوبري قصر النيل احتفالًا بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر له بعد غدًا الخميس.

وشارك في الوقفة شباب المقاومة اليمنية بالإضافة إلى عدد من أمناء الشرطة المكلفين بتأمين محيط كوبري قصر النيل، كما شارك في الوقفة أيضا ً شباب وصغار وكبار سن ونساء.

ورفع المشاركون في الوقفة شعار قناة السويس والأعلام المصرية ولافتات تعبر عن الاحتفالات بقناة السويس الجديدة مدون عليها ” قناة السويس الجديدة قصة نجاح ومصر بتفرح” و ” كل التحيه والتقدير للشهداء قناة السويس الأولى ” ملوحين بعلامة النصر.

كما قاموا بتوزيع الأعلام والبلالين على المواطنين المارة بالكوبري كأحد مظاهر الاحتفال، وتفاعل سائقو السيارات والدراجات النارية مع المحتفلين، حيث قاموا بإطلاق الكلاكسات وسط حالة من البهجة والفرحة الشديدة.

وقال التحالف في بيان له إن هذه الفاعلية تعد واحدة من سلسلة فعاليات سيقوم بها التحالف لدعم السياحة والإقتصاد وكافة مؤسسات الدولة.

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