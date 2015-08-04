موسم في الجول - حازم إمام يختار أفضل مدرب بالدوري .. ليس فيريرا

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟ سؤال يجاوب عليه حازم إمام.

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على حازم إمام أسطورة نادي الزمالك.

السؤال الذي وجهناه إلى حازم .. من هو أفضل مدرب في الدوري هذا الموسم؟

هل هو جوزفالدو فيريرا المدرب المتوج بالدوري مع الزمالك أم فتحي مبروك المدير الفني للأهلي؟

في الحقيقة الإمبراطور حازم كان له اختيار ثالث.

وقال حازم إمام لـFilGoal.com: "إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة هو الأفضل في الدوري هذا الموسم.

إيهاب جلال نجح في قيادة مصر المقاصة إلى المركز الرابع بعد موسم رائع للفريق.

وكان محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي وسموحة قد اختار لـFilGoal.com إيهاب جلال أيضا كأفضل مدرب في الموسم.