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وكيل فيريرا: أندية أخرى مصرية غير الزمالك تريد شيكابالا

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وكيل فيريرا: أندية أخرى مصرية غير الزمالك تريد شيكابالا وكيل فيريرا: أندية أخرى مصرية غير الزمالك تريد شيكابالا

أكد جواو وكيل أعمال جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك إن ليس الزمالك فقط من يريد التعاقد مع محمود عبد الرزاق شيكابالا.

جواو هو المفوض من قبل سبوتنج لشبونة من أجل إنهاء الاتفاق مع الزمالك بشأن شيكابالا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد رغبته في ضم شيكابالا إلى صفوف الفريق.

وتحدث وكيل أعمال فيريرا عن أخر تطورات شيكابالا قائلا: "الأزمة إن اللاعب قام بالهروب من لشبونة ولذلك النادي البرتغالي متمسك بمطالبه المالية".

وأضاف في تصريحات مع قناة النهار "الزمالك يريد دفع أقل من 700 ألف دولار وهو المبلغ الذي يريده سبورتنج".

وعلى الجانب الأخر أكد جواو إن هنالك عروض أخرى من أجل ضم شيكابالا قائلا: "أندية أخرى من داخل تريد شيكابالا وقدمت عرضا بذلك. كذلك أندية خليجية".

وأتم "مازال الموضوع قائما".

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