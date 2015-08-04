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وكيله يكشف - سبب تأجيل تجديد عقد فيريرا مع الزمالك

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وكيله يكشف - سبب تأجيل تجديد عقد فيريرا مع الزمالك وكيله يكشف - سبب تأجيل تجديد عقد فيريرا مع الزمالك

كشف جواو وكيل إعمال جوزفالدو فيريرا المدير الفني الحالي لنادي الزمالك عن سبب تأخر توقيع البرتغالي على عقد جديد مع الزمالك.

الزمالك توج رسميا بطلا للدوري المصري موسم 2014-2015 بقيادة فيريرا الذي تولى المهمة خلفا لمحمد صلاح في شهر فبراير الماضي.

وانتهى عقد فيريرا مع الزمالك ليصبح الشغل الشاغل لجمهور الزمالك هو تجديد عقد المدرب البرتغالي.

وقال جواو: "تجديد عقد فيريرا قد يتم يوم الأربعاء أو الخميس المقبل".

وأضاف في تصريحات لقناة النهار "فيريرا طلب تعديل بعض البنود في عقده الجديد وهو ما يؤخر التجديد".

وأضح وكيل فيريرا إن مطالب المدرب البرتغالي تأتي بعد تتويجه بطلا للدوري ولذلك يريد تعديل بعض التفاصيل الصغيرة في عقده.

وأتم "ولكن الأمور تمشي بدون أي خلافات والتوقيع سيكون خلال يومين على الأكثر".

ويستعد الزمالك لمواجهة ليوبار في إطار الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية.

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