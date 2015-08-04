عبد الفضيل لـ في الجول: تم إبلاغي بقيدي في قائمة الأهلي الإفريقية

أكد شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي أنه تم إبلاغه من قبل وائل جمعة مدير الكرة بالنادي أنه سيتم قيده إفريقيا في قائمة الفريق.

وكان الأهلي قد استقر على 4 من أصل 5 مقاعد للقيد إفريقيا وهم أحمد فتحي وصالح جمعة وإيفونا وجون أنطوي.

وقال عبد الفضيل لـ FilGoal.com "تم إبلاغي بقيدي إفريقيا من وائل جمعة.. أشكر الجهاز الفني على هذه الثقة وسعيد بالعودة لمكاني الطبيعي".

وأضاف "عندما تم التعاقد معي كان لألعب دورا أساسيا وأنا جاهز فنيا وبدنيا وذهنيا لتمثيل الأهلي في أي مباراة".

وأردف "نسعى للفوز بالكونفدرالية وكأس مصر لتعويض خسارة الدوري، أنا مستعد للمشاركة في أي مركز كما فعلت من قبل مع الأهلي ومن الطبيعي أن أشارك كأساسي".

وتابع "أتمنى أن يكون القيد الإفريقي بداية عودتي للتشكيل الأساسي وأمل في لعب مباراة النجم الساحلي كأساسي".